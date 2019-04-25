التحقيق في العثور على جثة متحللة بـ #منطقة_صحراوية بـ #الليث

صحيفة الخليج الالكترونية

تحقق شرطة الشواق بمحافظة الليث في العثور على جثة متحللة في منطقة صحراوية تبعد 25 كيلو.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بشرطة الشواق بمحافظة الليث، بلاغًا يفيد بوجود شخص ملقى على الأرض في منطقة صحراوية تبعد 25 كيلو، وعند انتقال دوريات الأمن، وجدت جثة متحللة، فيما لم يتضح سبب الوفاة.

ومن جانب آخر، باشرت الأدلة الجنائية بشرطة الشواق لرفع البصمات لمعرفة هوية الجثة، ولمعرفة المسببات الحقيقية للوفاة، والتحقيق في القضية بحكم الاختصاص.