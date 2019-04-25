مصرع طفلتين و3 إصابات متوسطة وخطيرة إثر انقلاب سيارة في #الباحة

صحيفة الخليج الالكترونية

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث انقلاب مركبة لعائلة في تمام الساعة 21:59 مساء أمس على الرقم الموحد ( 997 ) بعد نقطة التفتيش باتجاه قلوة ونتج عنه وفاتان وثلاث إصابات.

وبحسب المعلومات، فإن الوفاتين لطفلتين إحداهما عمرها خمس سنوات والأخرى 8 فيما تم نقل طفل رضيع بعمر شهرين عن طريق أحد الأشخاص من موقع الحادث، وإصابة الأب متوسطة، فيما تعد إصابة الأم الأخطر.

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وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر لموقع الحادث. وتابع: وعند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابتين وحالتي وفاة بالموقع.

وأهاب “الزهراني” بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق “أسعفني” عند حدوث أي مكروه، لا سمح الله.