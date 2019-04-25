فلسطين.. 276 مستوطناً يقتحمون #المسجد_الأقصى

الخليج - واس

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 276 مستوطنًا وعبرَ مجموعات اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم.

وتأتي هذه الاقتحامات، وسط دعوات جماعات الهيكل المزعوم لأنصارها في المشاركة باقتحامات واسعة للمسجد الأقصى ومحاولة تقديم قرابين الفصح بداخله.