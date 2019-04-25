الأمم_المتحدة تؤكد: 12 مليون شخص في #سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية

الخليج - واس

أكّدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، الأربعاء، أن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن هناك 12 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وقالت مولر خلال إحاطة قدمتها في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا: «إن تصاعد الأعمال القتالية في إدلب منذ فبراير الماضي تسبب في مقتل وإصابة العديد من المدنيين، فضلًا عن تدمير كبير للبنية التحتية، حيث قتل أكثر من 200 مدني نتيجة لزيادة الاشتباكات العسكرية والهجمات، فيما أصيب الكثيرون بجروح، إضافة إلى نزوح أكثر من 120 ألف شخص إلى المناطق القريبة من الحدود التركية».

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وأضافت مولر أن البنى التحتية المدنية -وخاصة المدارس والمستشفيات- ما تزال تتعرض للقصف «حيث شهد شهرا فبراير ومارس الماضيان 11 هجومًا على المدارس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال».

وذكرت مولر أنه يوجد في شمال غرب سوريا نحو 7ر2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بما في ذلك أكثر من مليون طفل منهم 7ر1 مليون شخص من النازحين داخليًّا.

وفي ما يتعلق بالوضع في (مخيم الهول) بمدينة الحسكة قالت المسؤولة الأممية «لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين في المخيم 92% منهم من النساء والأطفال يتعرضون للعنف والصدمات تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي».