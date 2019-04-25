تعرف على#أسعار_الذهب.. والأوقية تسجّل 60ر1279 دولار

صحيفة الخليج الالكترونية

سجّلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب، ارتفاعًا في تعاملات اليوم الأربعاء، نتيجة نشاط صائدي الصفقات في أعقاب التراجع المستمر لأسعار الذهب طوال الأيام الماضية، ليصل إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر. كما جاء ارتفاع الدولار على خلفية تراجع أسعار الأوراق المالية الأعلى مخاطرة في أعقاب ارتفاعها بشدة خلال الجلسات الأخيرة.

واستقر الدولار في ظل مؤشرات على نموّ أكبر اقتصاد في العالم، ما حد من ارتفاع المعدن الأصفر. وقد وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 22 شهرًا، مع تراجع أغلب العملات الرئيسية المنافسة على خلفية المخاوف الاقتصادية.

وارتفع مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 03ر98 نقطة، بعد أن كان قد ارتفع قبل ذلك بنسبة 4ر0% تقريبًا إلى 98ر97 نقطة.

Advertisements

وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات الأربعاء بمقدار 20ر6 دولار، أي بنسبة 49ر0 إلى 60ر1279 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.

وكان الذهب قد تراجع أمس بمقدار 40ر4 دولار أي بنسبة 34ر0% إلى 20ر1273 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 25ر1 دولار إلى 916ر14 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0165ر0 دولار إلى 9100ر2 دولار للرطل تسليم يونيو المقبل.