السيتي يحسم “ديربي” #مانشستر ويقترب من لقب #الدوري_الإنجليزي

الخليج - رويترز

قطع مانشستر سيتي خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-0 على غريمه مانشستر يونايتد في أولد ترافورد اليوم الأربعاء ليعود للصدارة.

ويملك سيتي الآن 89 نقطة ويتفوق بنقطة واحدة على ليفربول مع تبقي ثلاث مباريات لكل منهما على انتهاء الموسم.

وسجل برناردو سيلفا وليروي ساني هدفين في الشوط الثاني ليبقى يونايتد في المركز السادس بعيداً عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

ولعب يونايتد، الذي خسر 4-0 من إيفرتون الأحد، بحماس وقوة في شوط أول غابت عنه الأهداف لكنه تراجع بعد الاستراحة.

وانطلق سيلفا بالكرة من الجهة اليمنى ثم سدد كرة منخفضة باغتت الحارس ديفيد دي خيا ليهز الشباك في الدقيقة 54.

وبعد 12 دقيقة ضاعف سيتي التقدم بعد أن فقد فريد الكرة في وسط الملعب وانطلق بها رحيم سترلينغ ثم مرر إلى البديل ساني ليسدد كرة فشل دي خيا في التصدي لها بساقه.