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في غيابك

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

فـي غـيابك ما شعى قلبي سواك
وفـي حضورك ما يبي غيرك بديل

يــاهـنـي الـفـقـد لـو مـنـي خـذاك
يـوم مـثـلـك بـيـن خـلـق الله قـلـيـل

نــــادر ف الـكـــون يـاقلّ اشبهاك
صـدق مـالـك بـيـن هـالـعالم مثيل

ويـن اروح وويـن سـاقتني خطـــاك
والله ان الــبـعـد عـنّـك حـنـظـلـيـل

يوم اشوف البــدر يطري لي حلاك
صرت لي الذكرى صباح وكل ليــل

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اغـزل خـيـوط الامـانـي في رجـاك
وارسـمـك حـلـم الـزمان المستحيل

يـاوجـودي سـعـد من غاب ونساك
يـوم نبضي عن وصـالك ما يميــل

سـعـد عـيـن الـلـي بعد غيبه لقاك
يــادوا قــلـبـن مـن الـفـرقـا عـلـيـل

اطـلـب الله يـابـعـد عـمري رضاك
ربــي الـلـي بـكـل تـدبـيري وكـيل

شعر / سميرة العتيبي

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