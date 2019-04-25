صحيفة الخليج الالكترونية فـي غـيابك ما شعى قلبي سواك

وفـي حضورك ما يبي غيرك بديل يــاهـنـي الـفـقـد لـو مـنـي خـذاك

يـوم مـثـلـك بـيـن خـلـق الله قـلـيـل نــــادر ف الـكـــون يـاقلّ اشبهاك

صـدق مـالـك بـيـن هـالـعالم مثيل ويـن اروح وويـن سـاقتني خطـــاك

والله ان الــبـعـد عـنّـك حـنـظـلـيـل يوم اشوف البــدر يطري لي حلاك

صرت لي الذكرى صباح وكل ليــل Advertisements اغـزل خـيـوط الامـانـي في رجـاك

وارسـمـك حـلـم الـزمان المستحيل يـاوجـودي سـعـد من غاب ونساك

يـوم نبضي عن وصـالك ما يميــل سـعـد عـيـن الـلـي بعد غيبه لقاك

يــادوا قــلـبـن مـن الـفـرقـا عـلـيـل اطـلـب الله يـابـعـد عـمري رضاك

ربــي الـلـي بـكـل تـدبـيري وكـيل شعر / سميرة العتيبي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في غيابك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.