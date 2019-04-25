شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: عودة أكثر من 1.7 مليون سورى إلى ديارهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح رئيس المركز الوطنى لإدارة الدفاع فى روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزنتسيف، أمس الأربعاء، أن الأنشطة المشتركة بين روسيا وسوريا سمحت لأكثر من 1.7 مليون مواطن سورى بالعودة إلى ديارهم.
وقال ميزنتسيف، خلال مؤتمر موسكو الثامن لقضايا الأمن الدولي: "نتيجة للأنشطة المشتركة لروسيا وسوريا، عاد أكثر من 1.72 مليون مواطن سورى بالفعل إلى ديارهم، منهم أكثر من 1.29 مليون نازح وأكثر من 429 ألف لاجئ من أراضى الدول الأجنبية".
ويجرى التدفق الرئيسى للأشخاص العائدين إلى البلاد عبر الحدود مع الأردن ولبنان. ويعتبر معبر نصيب الحدودى الأكثر نشاطا، حيث عاد من خلاله أكثر من 129 ألف شخص بالفعل من الأراضى الأردنية منذ بداية مبادرة إعادة اللاجئين.
ويعمل مقر التنسيق المشترك بين الوزرات بشأن قضية عودة اللاجئين إلى سوريا منذ يوليو من العام الماضي.
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