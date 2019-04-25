شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الجمعية العلمية للحسبة بجامعة أم القرى تختار أعضاء مجلسها الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عقدت الجمعية العلمية السعودية للحسبة بجامعة أم القرى، أمس الأربعاء، اجتماعا لانتخاب مجلس إدارة الجمعية العمومية لأعضاء الجمعية (العضوية العاملة) في قاعة المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعزيزية.

وصرح الدكتور ياسر علي القحطاني – رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للحسبة المنتخب في دورتها الرابعة – أن هذه الدورة هي دورة الانعقاد الرابعة ، وشهدت حضورا متميزا وتفاعلا من أصحاب العضويات العاملة ممن يحق لهم الترشح والترشيح.

وبلغ عدد المشاركين من الأعضاء العاملين 28 وشهد مجلس الجمعية العمومية تفاعلا حيث قدم الرئيس السابق د. خالد الشمراني كلمة شكر فيها الحضور متمنيا التوفيق للدورة الجديدة .

وتم خلال الاجتماع اختيار د. ياسر علي القحطاني رئيسا لمجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للحسبة، كما تم اختيار النائب وأمين المجلس وامين المال، وتم انتخاب المجلس التالي للدورة الرابعة:

د.ياسر علي القحطاني

د.عبدالرحمن عبدالله الخليفي

د.عثمان مسفر الزهراني

د.عبدالله فهد القاسم

د.عبدالله مسفر الزهراني

د.صالح درباش الزهراني

د.عبدالله علي الزهراني

شجاع ساعد الذويبي

إبراهيم توفيق البخاري

و‏تم بعد ذلك عقد جلسة انتخابية لمجلس الإدارة لانتخاب الرئيس والنائب وأمين المجلس وأمين المال، فكانت النتائج كالتالي :

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د.ياسر علي القحطاني رئيسا

د.عثمان مسفر الزهراني نائبا

د.عبدالله فهد القاسم أمينا للمجلس

إبراهيم توفيق البخاري أميناً للمال