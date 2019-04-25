الشرعية: إسقاط طائرة مسيرة لـ #مليشيا_الحوثي في #صعدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محور كتاف شرقي محافظة صعدة.

وأوضح موقع “سبتمبر نت”، أن قوات الجيش الوطني رصدت تحركات الطائرة الاستطلاعية التي تسيرها الميليشيا عن بعد في سماء منطقة وادي سحامة بالقرب من مركز مديرية كتاف، وعلى الفور باشرت في إسقاطها.

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وأضاف أن الجيش الوطني استهدف في المنطقة ذاتها تحركات للعناصر الانقلابية وقتلت ثمانية منهم، فيما لاذ من تبقى بالفرار، تحت وابل كثيف من النيران.

على الصعيد نفسه دكت راجمات التحالف العربي بقصف مكثف، مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في وادي الغول في المديرية ذاتها.

وبين “سبتمبر نت” أن القصف أسفر عن سقوط عدد كبير من مقاتلي الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.