شكرا لقرائتكم خبر عن أسراب «الجراد» تغزو ينبع الصناعية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثقت مقاطع فيديو متداولة، انتشار أسراب من الجراد في مدينة ينبع الصناعية خاصة حي الفيصل خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهر خلال المقاطع، انتشار أسراب الجراد على مساحات داخل المدينة بسبب كثافة أعدادها، فيما طالب سكان الأحياء، الجهات المختصة بسرعة التدخل والقضاء على الجراد.

وغطت أسراب الجراد سماء حي الفيصل والطريق الرئيس الواصل إلى جدة، حيث طالب الأهالي الجهات المختصة بالتعامل بشكل عاجل لتفادي أضرارها.

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