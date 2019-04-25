صحف سعودية: توافُق على 3 أشهر انتقالية في السودان

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الصحف كشفت عن ترحيب المملكة العربية السعودية البالغ بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدَّر إعدام عدد من الإرهابيين عناوين الصحف، كما أبرزت نتائج القمة الإفريقية التي احتضنتها القاهرة من أجل أزمة السودان. وتحت عنوان "السعودية: إعدام 37 مدانا بالإرهاب وإثارة الفتنة الطائفية"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزارة الداخلية السعودية نفذت حكم القتل تعزيرًا، وأقامت حد الحرابة على عدد من الجناة بكل من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير.

واتُّهم هؤلاء الأشخاص بتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح

واتُّهم هؤلاء الأشخاص بتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.



وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أنه بإحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام إليهم بارتكابهم تلك الجرائم، صدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعًا والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة على المشار إلى اسميهما آنفا "عزيز مهدي العمري" و"خالد بن عبد الكريم التويجري" مع صلب الأخير منهما. وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نفذ ما تقرر شرعا بحقهم يوم الثلاثاء الموافق 18- 8- 1440هـ، في كل من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير.

وكشفت صحيفة "الحياة" أن المملكة أعلنت عن ترحيبها ودعمها للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم، مشددة على موقفها الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ودعمه للإرهاب ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.



وأوضح مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الجلسة، التي عقدها أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أنه تابع باهتمامٍ التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، مجددًا تأكيد المملكة مواصلة سياستها الراسخة، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق البترولية، وعدم خروجها من نطاق التوازن، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى إعراب وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، عن ترحيب المملكة العربية السعودية البالغ بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.



كما أعرب العساف عن دعم المملكة الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار، ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم، إذ دأب النظام الإيراني على استخدام موارد الدولة الإيرانية لتمويل هذه السياسات الخطيرة دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي.

وتحت عنوان "توافُق إفريقي على مهلة 3 أشهر لنقل السلطة في السودان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الدول الإفريقية المشاركة في قمة تشاورية عقدت في القاهرة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسا حاليا للاتحاد الإفريقي، توافقت على منح المجلس العسكري في السودان مهلة ثلاثة أشهر للتوصل إلى انتقال سلمي للسلطة.

وأوصى المشاركون في القمة، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأن "يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية لمدة ثلاثة أشهر"، علما أن الاتحاد الإفريقي هدد في الـ15 من الشهر الحالي بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوما.

وعقدت القمة بمشاركة رؤساء تشاد وجيبوتي والكونغو ورواندا والصومال وجنوب إفريقيا، فضلا عن نائب رئيس وزراء إثيوبيا (رئيس الإيجاد)، ووزراء خارجية كل من أوغندا وكينيا، والسكرتير الدائم لوزارة خارجية نيجيريا، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية.

وبالانتقال إلى الشأن اليمني، كشفت صحيفة "الوطن" تحت عنوان "مصرع الماوري يجبر عبد الملك على الظهور التليفزيوني"، أن الظهور التليفزيوني المفاجئ لزعيم الحوثيين، عبد الملك، كان بإكراه من الإيرانيين وعناصر حزب الله، بهدف ترميم ودعم صفوف الجماعة لرفع معنويات عناصرها، بعد 3 أيام من الوفاة الغامضة لوزير الداخلية الماوري، والتي أحدثت انتكاسة كبيرة للمتمردين.

وذكرت مصادر خاصة أن ظهور زعيم جماعة الحوثيين المتمردة، عبد الملك الحوثي، في لقائه المتلفز على قناة "المسيرة"، جاء من أجل ترميم ودعم صفوف جماعته ومحاولة رفع الروح المعنوية التي شهدت انهيارات كبيرة مؤخرا.

وقال المصدر لـ"الوطن" إن "ظهور عبد الملك جاء بالإكراه بتوجيهات إيرانية ومن ميليشيا حزب الله بعد 3 أيام من إعلان وفاة وزير الداخلية في الخارج عبد الحكيم الماوري"، مبينا أن إعلان الوفاة المفاجئة أحدث زوبعة كبيرة في صفوف الانقلابيين، وشق صفوفهم، لأن التوجيهات التي كانت تصدر خلال الفترة الماضية كانت تحمل اسم وزير الداخلية، إلى جانب توجيهات وجولات الوزير التي يعلن عنها دون صور.