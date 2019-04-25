«غرفة الشارقة» توقع مذكرة تفاهم مع «الاتحاد لائتمان الصادرات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبهدف دعم الشركات الإماراتية وزيادة صادراتها من خلال خدمات تأمين الصادرات للشركات المحلية، وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، حيث وقعها من جانب الغرفة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، فيما وقعها ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، في مقر الغرفة، بحضور رغدة تريم عضو مجلس الإدارة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات

يأتي ذلك في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتوفير بيئة تجارية آمنة لصادرات أعضائها، وبهدف دعم الشركات الإماراتية وزيادة صادراتها من خلال تقديم خدمات تأمين الصادرات للشركات المحلية.

وتشمل مجالات الشراكة تنظيم ندوات وبرامج تدريبية وورش عمل حول مزايا وفوائد حلول حماية التجارة، وتقديم معلومات معمقة حول السوق تسلط الضوء على المخاطر التجارية، وتسهيل تعريف وتواصل أعضاء الغرفة بفريق عمل الاتحاد لائتمان الصادرات؛ وكذلك تقديم حلول حماية الائتمان التجاري التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات عبر القنوات المختلفة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وتأتي هذه المذكرة لتساهم في تعزيز تنافسية الشركات التجارية العاملة في إمارة الشارقة، وخفض المخاطر التي تواجهها والمرتبطة بالتصدير إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً مع المكانة المتنامية لبيئة الأعمال في الشارقة كوجهة تصديرية متميزة إلى أسواق المنطقة، والشرق الأوسط.

وأشار محمد أحمد أمين، إلى أن الاتفاقية وبنودها تبرز الاستثمار المستمر من قبل الغرفة في تهيئة كل الظروف الملائمة لنمو وتطور الشركات العاملة في القطاع التجاري في الشارقة، معتبراً أن التأمين على الصادرات يعتبر عاملاً محفزاً للحركة التجارية، وخدمة إضافية توفرها «غرفة الشارقة» لعملائها وأعضائها بغرض مساعدتهم على التوسع في الأسواق الواعدة.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات: «منذ تأسيسها، تمثل دور الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم وتعزيز استراتيجية التنويع غير النفطية لدولة الإمارات، بما يتماشى مع أجندة رؤية الإمارات 2021. وتعتبر شراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة خطوة مهمة نحو تحقيق تلك الأهداف. ومن خلال هذه الشراكة، تستطيع الاتحاد لائتمان الصادرات مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تتخذ من الشارقة مقراً لها من خلال توفير حلول الائتمان التجاري.»