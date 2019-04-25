محمد بن زايد يبحث التعاون مع رئيس بوركينا فاسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس روش مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصر الشاطئ رئيس بوركينا فاسو والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه - خلال اللقاء - بزيارة رئيس بوركينا فاسو إلى الدولة، متطلعاً إلى أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين مزيداً من النمو في مختلف القطاعات.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون إلى جانب إمكانات الاستفادة من الفرص الاستثمارية الاقتصادية والتجارية والمقومات والبيئة التي تتوفر لدى البلدين في القطاعين (الحكومي والخاص).

كما تناولا عدداً من القضايا التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة؛ لمكافحة العنف والإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً خاصاً في مد جسور التعاون مع الدول الصديقة وبشكل خاص الدول الإفريقية، التي تملك فرصاً واعدة في القطاعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية.. مشيراً سموه إلى اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها مع جمهورية بوركينا فاسو في المجالات التي تهم البلدين.

من جانبه، أعرب رئيس بوركينا فاسو عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والاطلاع على تجربتها التنموية الحضارية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها وتعاونها مع دولة الإمارات، وتطلعه إلى دفع آليات التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.

وأكد الجانبان- في ختام لقائهما- حرصهما على تنمية علاقات التعاون والعمل الفاعل بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما من تطور وتنمية واستقرار إلى جانب أهمية استثمار مختلف المقومات المتوفرة؛ لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية حيوية بين البلدين.

حضر اللقاء سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومحمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

فيما حضر اللقاء من جانب بوركينا فاسو: مومينا شريف سي وزير الدفاع والمحاربين القدامي، وألفا باري وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب كل من مستشاري الرئيس تيري هوت وموسى كبري وكوراو غو ومانسا اونتانا سفير بوركينا فاسو لدى الدولة.

على صعيد متصل وقع صندوق أبوظبي للتنمية، أمس اتفاقية مع حكومة بوركينا فاسو يقدم بموجبها قرضاً تنموياً بقيمة 36.7 مليون درهم، ما يعادل (10 ملايين دولار) لتمويل مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية في بوركينا فاسو.

وتم توقيع الاتفاقية بمقر الصندوق بحضور روش مارك كريستيان كابوري، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، ووقع الاتفاقية عن جانب الصندوق محمد سيف السويدي المدير العام، وألفا باري، وزير الخارجية والتعاون في بوركينا فاسو، وحضر التوقيع خليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

ويسهم مشروع محطة الطاقة الشمسية في توفير إمدادات الطاقة الكهربائية في 42 منطقة ريفية في بوركينا فاسو، من خلال إنتاج 3.6 ميجاوات من الطاقة المتجددة يستفيد منها أكثر من 73 ألف شخص، حيث تسهم المحطة في تغذية حوالي 4300 منزل، إضافة إلى 21 مركزاً صحياً، و86 مدرسة.

وقال محمد سيف السويدي: «يسرنا اليوم التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع استراتيجي لدعم قطاع الطاقة بحضور رئيس بوركينا فاسو، حيث تجسد الاتفاقية حرص دولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية، على تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في كل المجالات وخاصة التنموية منها، بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة في بوركينا فاسو».

وأضاف أن المشروع الذي يخدم شريحة واسعة من سكان المناطق الريفية في بوركينا فاسو، سيعمل على تحسين تأمين احتياجات العديد من المناطق الريفية بالكهرباء، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين سبل المعيشة في تلك المناطق.

من جانبه أشاد ألفا باري بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية في دعم الأولويات الوطنية التي حددتها حكومة بوركينا فاسو، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويشمل المشروع توريد وإنشاء 6 محطات كهربائية مركزية تعمل باستخدام هجين من الطاقة الشمسية والديزل، كما يشمل المشروع توريد وتركيب معدات حفظ استقرار الشبكة الكهربائية والأعمال المدنية، لتشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية. «وام»