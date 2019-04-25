سلطان يفتتح المقر الحديث لمنشورات القاسمي بمنطقة الطرفا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء أمس، في منطقة الطرفا بمدينة الشارقة، المقر الحديث لمنشورات القاسمي، حيث تفضل سموه فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري للمبنى، وإطلاق الموقع الإلكتروني لمنشورات القاسمي، ليصبح متاحاً لاستخدام الجمهور، ويستطيع المتصفح طلب إصدارات منشورات القاسمي الورقية والإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، واقتنائها عبر توصيلها سواء من خلال البريد العادي أو السريع.

وعرّج سموه على المعرض التوثيقي النادر من نوعه، والمقام بمناسبة افتتاح مقر منشورات القاسمي، والذي حمل عنوان: «سلطان وخير الجلساء»، حيث احتوى ضمن معروضاته على أصول مخطوطات مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي طبعت على مدار خمسة وثلاثين عاماً مضت، وتنوعت ما بين الكتب التاريخية والأدبية والمسرحية والسيرة السياسية الحضارية.

ويأخذك المعرض عبر رحلة شيقة للطريقة التي يكتب بها سموه مؤلفاته، وطريقة اختياره للورق والخط ونوع وشكل الغلاف، ويبرز حرص سموه على المتابعة الحثيثة والدقيقة في مراحل إخراج الكتاب وطباعته، مما يعني شغف واهتمام سموه بعملية الكتابة والقراءة والطباعة والشكل الجمالي للمطبوع، ليصل إلى القارئ فيحبب إليه الاطلاع والقراءة.

ويحتوي المعرض على أربع وعشرين عارضة زجاجية، تضم أكثر من ثمانية وعشرين كتاباً لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، تعكس تجربة الكتابة والمتابعة للإنتاج والمنجز النهائي في ثوب قشيب يسر القارئ.

ثم تجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء مقر منشورات القاسمي، متفقداً المكاتب الإدارية والمخازن واستراحة الموظفين وقاعة الضيافة، ومكتبة المطالعة التي من المقرر أن تخدم سكان المناطق المحيطة بالمبنى، وتقدم لهم عناوين منوعة وعديدة في مختلف الضروب الأدبية والعلمية.

وتعد منشورات القاسمي التي تأسست في العام 2008 داراً متخصصة في نشر وتوزيع مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وقد بلغت كتب سموه أربعة وخمسين عنواناً، حيث تناول في بعضها التاريخ والأدب والمسرح والرواية والسيرة الذاتية، بينما بلغت إصدارات منشورات القاسمي ما يقارب مئة وخمسين إصداراً متنوعاً، متضمنة كتب سموه، إضافة إلى ترجماتها إلى اللغات العالمية الحية، وكذلك مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تناولت كتب صاحب السمو حاكم الشارقة وغيرها من الإصدارات المتنوعة لمجموعة من المؤلفين في شتى الموضوعات والاختصاصات.

وقد تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بهذه المناسبة، بتقديم محاضرة بعنوان: «تاريخ الخليج الجغرافي» تناول فيها تاريخ تشكل جزيرة العرب والبلدان التي تحيط بها، إضافة إلى استعراضه عدداً من الخرائط التاريخية التي وثقت لهذه المنطقة في عصور مختلفة، مفصلاً إياها، موضحاً الأسس التي استند إليها واضعو تلك الخرائط، والطرق التي استقوا منها معلوماتهم.

وبعدها دشن صاحب السمو حاكم الشارقة أحدث إصدارات منشورات القاسمي، والذي جاء بعنوان: أحاديث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي (1972 2018)، ويعد أحدث موسوعة فكرية إعلامية جمعت أقوال وخطب ومحاضرات وأحاديث سموه في سبعة أجزاء، فيما خصص الجزء الثامن من الموسوعة للفهرس الشامل، وهي مجلدات تناول سموه فيها معظم القضايا السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية عبر جميع إصدارات سموه، فيها مجمل أفكاره ورؤاه وأنشطته من خلال خطبه وزياراته الميدانية، ولقاءاته الصحفية والإعلامية مع وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية والتي كانت حافزاً لبناء وطن وشعب وأمة طوال فترة حكم سموه، التي بدأت منذ العام 1972 وحتى الآن، لتسجل تاريخاً مجيداً وحافلاً بالمنجز الحضاري والإنساني والثقافي.

و«موسوعة الأحاديث» في أجزائها السبعة، أعدت وأصدرت عبر «منشورات القاسمي» في محاولة منها لاستعادة قراءة فكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في مجلد موسوعي واحد وشامل، يستطيع عبره القارئ والمتتبع والمحلل التمعن جيداً في مقالات وأفكار قد تكون سبقت عصرها، لاسيما وأن سموه يؤكد لكل رب أسرة أن يربي أبناءه على القراءة؛ لأن مؤلفات سموه للناس وليست للحفظ في الأدراج.

وحضر حفل الافتتاح إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من الشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وعبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وخولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعبدالله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر المحلية، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، ومهند حسين أبو سعيدة، مدير منشورات القاسمي.