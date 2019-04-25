الإمارات تؤكد التزامها بالنهوض بقدرات النساء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت دولة الإمارات التزامها بالقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، داعية إلى التركيز على توثيق وتتبع الحالات؛ من أجل قياس فاعلية الجهود العالمية في القضاء على هذه الظاهرة بصورة أفضل، ومحاسبة مرتكبيها، ودعم الجهود الوطنية، التي تهدف إلى مواجهة مسألة الإفلات من العقاب، وتعميم المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في السياسة الخارجية وبرامج التنمية، وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 134 سيدة على العمل العسكري، وحفظ السلام.

جاء ذلك في كلمة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة، التي عُقدت الليلة قبل الماضية بمجلس الأمن الدولي برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تحت عنوان: «العنف الجنسي في حالات النزاع».

وشددت على أن العنف الجنسي في حالات النزاع هو جريمة بشعة، وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وبالرغم من ذلك تواصل بعض الجماعات المسلحة من دون أي خوف من العواقب استخدام العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب؛ للإخضاع والإذلال أو للاحتفاظ بالمجندين، معتبرة أن إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع يعد ضرورة أخلاقية للمجتمع الدولي.

وقالت: إن تنظيم «داعش» الإرهابي بالرغم من فقدانه لأراضيه وهزائمه الأخيرة، فإنه لم تتم محاسبة أي فرد من أفراده على جرائم العنف الجنسي التي ارتكبوها كما جاء في شهادة نادية مراد باسي، الحاصلة على جائزة نوبل، والتي قدمت إحاطة إلى مجلس الأمن في بداية المناقشة.

كما أكدت أنه من غير المقبول عدم معاقبة أي شخص من مرتكبي أعمال العنف الجنسي الموجهة ضد الروهينجا، مشددة على أن منع الإفلات من العقاب سيكون رادعاً أساسياً لأي جرائم تقع في المستقبل، وعلى ضرورة التعامل مع هذه القضية من منظور يركز على الناجين، ويزيح العقبات التي تقف في طريقهم مثل وصمة العار المرتبطة بالاغتصاب، ونقص الموارد الذي يمنع الناجيات من التقدم للإبلاغ، كما حثت المجتمع الدولي على رفع الوعي بشأن وصمة العار المرتبطة بالاغتصاب، وتقديم الدعم بصورة تُسهم في تمكين الناجيات.

وأثناء استعراضها لجهود دولة الإمارات في الوفاء بالتزاماتها نحو تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن تحدثت لانا زكي نسيبة عن برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام، الذي أطلقته دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مطلع عام 2019، والذي يهدف إلى بناء قدرات النساء في المنطقة العربية، وتعزيز تأهيلهنّ؛ لإشراكهن في عمليات حفظ السلام في المستقبل، مشيرةً إلى أنه تم مؤخراً الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى المؤلفة من 134 سيدة، وأنه سيتم توسيع نطاق البرنامج في المستقبل ليشمل نساء متدربات من دول خارج المنطقة العربية.

وذكرت أن دولة الإمارات وفي إطار جهودها لتعزيز جدول أعمال المرأة والسلام والأمن في مرحلة التنفيذ التالية لما بعد عام 2020 ستطلق سلسلة حلقات نقاش بالاشتراك مع «معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن»؛ لدراسة دور المرأة المهم في الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لعملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات، ورفع مستوى الأبحاث، وتحسين المعلومات والممارسات التي تعتمد على البيانات؛ باعتبارها أحد المجالات التي لم تتم دراستها بالشكل الكافي في جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.

«وام»