دعم سعودي للاجئين السوريين في لبنان بخمسة ملايين دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

وقعت السعودية أمس، مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، اتفاقية بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي لتقديم مساعدات نقدية للاجئين السوريين الأكثر ضعفاً في لبنان، فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، حرص بلاده على متانة العلاقة مع السعودية، مشيراً إلى أن السعودية كانت سباقة إلى الاهتمام بقضايا لبنان، في حين أكد وزير الدفاع اللبناني من الجنوب، أنه لا يوجد أي مؤشر على أن هناك حرباً «إسرائيلية» على لبنان.

ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله بن عبد العزيز الربيعة الذي يزور لبنان حالياً، ودومينيك هايد، مديرة إدارة العلاقات الخارجية بمفوضية اللاجئين، بالنيابة عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان أمس، إن الاتفاقية ستوفر «مساعدة نقدية ل 4244 عائلة من اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً في لبنان (ما يقرب من 30 ألف لاجئ) لتغطية احتياجاتهم العاجلة لمدة ستة أشهر». وأعلن الربيعة أن هذه المساهمة تعكس «التزام حكومة المملكة العربية السعودية بالتخفيف من محنة اللاجئين على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

من جهة أخرى قال الحريري في كلمة خلال مشاركته في ندوة عن العمل الإنساني عقدت أمس في بيروت، إن «القرار الذي اتخذته القيادة السعودية مشكورة برفع الحظر عن سفر الأشقاء السعوديين إلى لبنان كان له أبلغ الأثر في زيادة عدد الوافدين إلى لبنان مؤخراً، ما يشكل خير دليل على صيف واعد ينتظره اللبنانيون».

ورحب الحريري بالدكتور عبدالله الربيعة والوفد المرافق، معتبراً أن زيارتهم للبنان تأتي «في إطار العلاقات المميزة القائمة بين المملكة ولبنان منذ عشرات السنوات، وهي دليل على استمرار هذه العلاقة التي نحرص كل الحرص على ديمومتها وتطورها».

في غضون ذلك، أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون مع السفير السوري علي عبد الكريم علي، جولة تناولت التطورات في المنطقة عموماً وفي سوريا خصوصاً، في ضوء المستجدات الأخيرة. كما تطرق البحث إلى أوضاع النازحين السوريين في لبنان.

ويترأس عون اليوم جلسة مجلس الوزراء التي تتضمن جدول أعمال من 38 بنداً، إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وقد يضاف إليها مشروع الموازنة بعدما أحاله وزير المال علي حسن خليل، معدلاً، إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

إلى ذلك، لفت ويزر الدفاع إلياس بوصعب في مؤتمر صحفي من الناقورة الحدودية بعد جولة تفقديه له في الجنوب أمس، إلى أنه لا يوجد أي مؤشر على أن هناك حرباً «إسرائيلية» على لبنان، وقال: «بدأت زيارتي من هذه المنطقة لننطلق إلى حدود لبنان مع فلسطين المحتلة بدءاً من الناقورة حتى مزارع شبعا»، مشدداً على أن «هذه المنطقة من أهم المناطق التي يجب أن نحافظ عليها، ونشكر قوات «اليونيفيل» على الجهد والتعاون الذي يحصل مع الجيش اللبناني المعني بحفظ الأمن حتى في هذه المنطقة، ودور الأمم المتحدة واليونيفيل مؤازرة الجيش».