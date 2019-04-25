شكرا لقرائتكم خبر عن زكي نسيبة يوقع كتابه «الشيخ زايد وسالم بن حم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
وقع زكي أنور نسيبة، وزير دولة، على هامش فعاليات المعرض كتابه الوثقائي الجديد تحت عنوان «الشيخ زايد وسالم بن حم»، بحضور الشيخ مسلم بن سالم بن حم عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين والإعلاميين ورواد الثقافة والأدب.
وتضمن الكتاب 275 صفحة اشتملت على 4 فصول، ناقشت لمحات عن سالم بن حم، والمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وذكريات بن حم، والمغفور له الشيخ زايد وصفحات من الماضي، وحكايات ودلالات.
وأوضح الكتاب الذي كتب مقدمته الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الشيخ سالم بن حم كان مع عدد من أصحاب المشورة يتبادلون الآراء مع القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، حول أوضاع وهموم المجتمع والتحديات التي تواجهه والفرص المتاحة لتطويره، وأنهم قد عاشوا قسوة الماضي وعظمة الحاضر.
من جانب آخر وقع عيسى إبراهيم العوضي في دار «ملهمون» للنشر والتوزيع كتابين أولهما بعنوان «مسودة عيسى»، والثاني بعنوان «لأنه مختلف»،
كما وقع زايد المرزوقي روايتين: «السطر الأخير»، و«شرارة الماضي»
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