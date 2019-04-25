40 مؤسسة وجهة حكومية تستعد لمنافسات «مضمار المعرفة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت اللجنة المنظمة لمسابقة «مضمار المعرفة» عن أسماء ممثلي الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المشاركة في منافسات دورتها الثامنة هذا العام.

المسابقة تطلقها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر قناة الشارقة وإذاعة الشارقة بعنوان جديد بعد أن كان الموسم الماضي بمسمى «خلكم ويانا»، وتنظمها طوال أيام رمضان.

واستضافت الهيئة في مركز التدريب التابع لها أمس حفل القرعة الخاصة الذي جمع 40 جهة ومؤسسة استعداداً للمسابقة التي تسعى إلى إبراز الدور الإعلامي في الكشف عن الكفاءات الإبداعية والثقافية لدى الكوادر الوظيفية التابعة للهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة.

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ويشارك في البرنامج: هيئة الطرق والمواصلات، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، ومجلس الشارقة للتعليم، ومصرف الشارقة الإسلامي، وأطفال الشارقة، والمجلس الاستشاري، وأجرة الشارقة، ونادي المدام الثقافي الرياضي، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومجلس الشارقة الرياضي، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وسجايا الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، ودائرة التسجيل العقاري، وهيئة الشارقة الصحية، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف. كما تشارك في المسابقة المدينة الجامعية بالشارقة، ودائرة الشؤون الإسلامية، ودائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ونادي الثقة للمعاقين، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ومعهد الشارقة للتراث، وبلدية المدام، ونادي الشارقة للفروسية، وبلدية مدينة الشارقة، وبلدية البطائح، وإدارة مراكز التنمية الأسرية، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة الأشغال العامة، ونادي الشارقة الثقافي الرياضي، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والجامعة القاسمية، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ومركز الشارقة لصعوبات التعلم.

وقالت عبير الشاوي، مديرة إذاعة الشارقة: «تسعى الهيئة إلى أن تكون المسابقة بحلتها الجديدة بوابة عبور نحو معارف وثقافات متنوعة تسهم في إثراء مخزون الكوادر الوظيفية بالكثير من الخبرات والمعلومات الجديدة والمفيدة بالإضافة إلى تحفيز قدراتهم على الإبداع والتنافس الشريف مع نظرائهم في مختلف المجالات».

وتابعت: «المسابقة هي الأولى من نوعها في الشهر الكريم التي تسهم في لفت الانتباه إلى الطاقات التي تمتلكها الكوادر الوظيفية التابعة لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الإمارة ممن يسعون بشغف نحو إثبات قدراتهم التنافسية واستعراض مخزونهم من المعلومات العامة خلال الجولات التي يستعدون لخوضها طوال أيام الشهر الفضيل، ما يعكس حرص جميع الهيئات والمؤسسات على النهوض بمعارف وخبرات الكوادر الوظيفية ونقل مادة إعلامية مفيدة وثرية للمستمعين خلال الشهر الفضيل».

ورصدت الهيئة جوائز نقدية قيّمة للفائزين بالمسابقة، إذ يحظى الفائز بالمركز الأول بجائزة تصل إلى 60 ألف درهم، فيما ينال الفائز بالمركز الثاني 30 ألفاً، والثالث 20 ألفاً.