خالد بن سلمان: سنتصدى لقوى الإرهاب والطائفية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أمس الأربعاء، قلق الرياض من استمرار النظام الإيراني في ممارساته «الخطرة» في الشرق الأوسط، قائلاً إن بلاده ماضية في التصدي لقوى الإرهاب والطائفية مهما كلف الأمر، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط هو من أهم أهداف السعودية.

وقال الأمير خالد، أمام مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي الذي يناقش معضلات الأمن في العالم المعاصر، «سندعم كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم»، وتابع «علينا محاربة كل مصادر تمويل الإرهاب وتعزيز وسائل غسل الأموال». وأكد أن إيران تستمر في نهجها بدعم التطرف والإرهاب، وقال «يستمر النظام الإيراني في تغذية الطائفية وعدم احترام القوانين الدولية، مشيراً إلى أن طهران تهز استقرار المنطقة عبر دعم ميليشيات حزب الله والحوثيين. وقال إن «الميليشيات الحوثية تجاهلت القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية».

وحول السياسة الخارجية قال خالد بن سلمان إن «المملكة في سياستها الخارجية لم توفر أي جهد لإرساء الاستقرار والأمن». وأضاف «علينا أن نختار بين الفوضى التي تنشرها إيران وبين الاستقرار والأمن». كما أكد أن السعودية تشهد اليوم تحولاً ونمواً غير مسبوقين لتحقيق رؤية 2030، وأضاف: «عززنا أمننا السيبراني لمواجهة أي تهديد عبر الشبكة المعلوماتية».

من جانب آخر، حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو من اتخاذ النشاط الإرهابي في العالم طابعاً شاملاً بانتقال الإرهابيين من سوريا والعراق إلى مناطق متعددة في العالم.

وقال شويجو، في كلمة أمام المؤتمر، إن الإرهاب الدولي ممثلاً بتنظيم «داعش» تخطى منذ زمن بعيد حدود سوريا والعراق وامتد خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن الإرهابيين الأجانب انتقلوا من سوريا والعراق إلى مناطق متفرقة من العالم، بما في ذلك إلى ليبيا وأفغانستان ودول آسيوية أخرى. وقال إن هؤلاء الإرهابيين يقفون وراء العمليات الإرهابية التي وقعت في أوروبا وجنوب شرق آسيا وإفريقيا الوسطى، مشيراً إلى أن التفجيرات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في سريلانكا تفرض حتمية تنسيق الجهود للرقابة على تحركات الإرهابيين والقضاء على منابع تمويلهم.

ويناقش مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي بمشاركة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان من عدد من الدول على مدار يومين معضلات الأمن في العالم المعاصر، بما في ذلك ضمان أمن الملاحة وعسكرة الفضاء والإرهاب الدولي والحروب المختلطة والثورات الملونة والتهديد الإلكتروني والتحديات في القطب الشمالي وعواقب القضاء على تنظيم (داعش) في سوريا والعراق. (وكالات)