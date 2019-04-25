«المركزي»: الامتثال الضريبي لا يتعارض والسرية المصرفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

أكد المصرف المركزي أن البنوك كافة العاملة في دولة الإمارات ممتثلة بمتطلبات معيار الإفصاح المشترك (CRS) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما تستوفي متطلبات معيار التبادل التلقائي للمعلومات. وقال «المركزي» في رد على استفسار ”الخليج 365” إن العدد الإجمالي للتقارير المقدمة في أول تقرير لمعيار الإبلاغ المشترك في العام 2018 بلغ 87832 تقريراً تشمل العملاء من الأفراد والشركات. ويشمل التقرير الأول لمعيار الإبلاغ المشترك 156 جنسية من الأفراد و88 جنسية من الشركات.

ونفى «المركزي» أن يكون هناك تعارض ما بين امتثال دولة الإمارات في الإبلاغ الضريبي مع متطلبات سرية معلومات عملاء البنوك التي تلتزم بها المصارف العاملة في الدولة وفقاً للقانون، وقال في رده المكتوب: «إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التزمت بتبادل المعلومات بشكل تلقائي منذ 2018 من خلال التوقيع على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في مسائل الضريبة (MAC)، والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي (MCAA) وفق معيار الإفصاح المشترك الدولي (CRS) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية، حيث تشكل الاتفاقيتان المذكورتان السند القانوني لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية لذلك لا يوجد تعارض مع متطلبات سرية معلومات عملاء البنوك التي تلتزم بها البنوك العاملة في الدولة وفقاً للقانون».

ويتطلب معيار الإفصاح المشترك (CRS) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي تم إعداده استجابة لطلب مجموعة العشرين واعتمده مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 15 يوليو/ تموز 2014، من الجهات صاحبة الاختصاص للحصول على معلومات من المؤسسات المالية الخاضعة لها وتبادل هذه المعلومات بشكل تلقائي مع الجهات الأخرى بشكل سنوي.

ويحدد المعيار معلومات الحساب التي يتم تبادلها والمؤسسات المالية المطلوب منها تقديم المعلومات والأنواع المختلفة من الحسابات ودافعي الضرائب المشمولين بالموضوع، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة التي تقوم بها المؤسسات المالية.

وأوضح «المركزي»: «لقد تم تعميم إجراءات تطبيق معيار الإفصاح المشترك الخاصة بتبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية على كافة البنوك والمؤسسات المالية وذلك بموجب إشعار المصرف المركزي رقم 404/2016 بتاريخ 26/12/2016. وتم تحديد تاريخ تقديم أول تقرير فيما يتعلق بمعيار الإفصاح المشترك في دولة الإمارات في 30 يونيو/ حزيران 2018، بحيث يتكرر في التاريخ نفسه من السنة التالية نظراً لكون عملية الإبلاغ تتم بشكل سنوي».

وبحسب «المركزي» فإن البنوك كافة العاملة في الدولة ممتثلة بمتطلبات معيار الإفصاح المشترك، كما تستوفي متطلبات معيار التبادل التلقائي للمعلومات.