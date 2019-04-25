حمدان بن محمد ينظم تجارب المركبات الذاتية القيادة بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

في خطوة هي الأولى إقليمياً، وبهدف ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً، لاعتماد حلول وتطبيقات المستقبل، أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (3) لسنة 2019، بتنظيم التجارب التشغيليّة للمركبات الذاتيّة القيادة في دبي، لتستهل بذلك الإمارة أولى مراحل تحديد الأطر التنظيمية وتطوير البنية التشريعية اللازمة، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والأمان، لمنظومة التنقّل الذكي التي تعكف دبي على تنفيذها، في إطار رؤيتها للتحول إلى المدينة الذكية.

ويهدف القرار إلى تحقيق الأمان الكامل عند استخدام المركبات الذاتية، والإسهام في تحقيق استراتيجيّة الإمارة للتنقّل الذكي، المُعتمد على استخدام هذه النوعية من المركبات، وتحقيق مُتطلّبات السلامة العامّة للأفراد، وحماية المُمتلكات عند دخول وسائل التنقّل الذكي مرحلة التنفيذ والاستخدام، فضلا عن توفير قاعدة بيانات بنتائج عمليّات التجارب التشغيليّة لها، والاستفادة من أفضل المُمارسات المُطبّقة عالمياً.

وينظّم القرار العلاقة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي و«المُنشأة»، التي عُرّفت أنها المُؤسّسة أو الشّركة التي تتعاقد معها الهيئة، لإجراء التجربة التشغيليّة للمركبة الذاتيّة القيادة، وتشمل المُصنِّع والمُطوِّر والوكيل، بموجب عقد يبرمُ بينهُما، تُحدّد بمُوجبه حُقوق طرفيه والتزاماتهما، وكيفيّة إجراء التجربة التشغيليّة وشُروطها، وأي اشتراطات أخرى تُحدِّدها الهيئة.

اختصاصات

ومنح القرار «هيئة الطّرق والمُواصلات في دبي»، مجموعة من الصلاحيات، تضمنت: مُراجعة المعايير الفنّية ومعايير الأمن والسّلامة الواردة في كُتيّب المُواصفات الصادر عن المُنشأة، الواجب توافره في المركبة المُراد إجراء التجربة التشغيليّة عليها، وتدقيقهما واعتمادهما، وفقاً لدليل الإجراءات الذي أعدته الهيئة.

كما تختص الهيئة، بإعداد معايير السّلامة اللازمة لإجراء التجربة التشغيليّة للمركبة، واعتماد كل مراحلها ومُستوياتها، واعتماد الشُّروط والمعايير والإجراءات الخاصّة بتنفيذها، وتحديد المُتطلّبات الواجب توافرها في سائق المركبة، أثناء التجربة، وتحديد الطُّرق والمناطق والسُّرعات والمواعيد التي تجرى فيها التجربة واعتمادها، ومنح التصريح للمُنشأة، وفقاً للمعايير والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة، ومُراقبة مدى التزام المُنشأة بالعقد المُبرم معها، وشُروط التصريح الممنوح لها، وإصدار الشهادات التي تُفيد اجتياز المركبة للتجربة، وتشكيل فرق العمل المُشتركة مع الجهات الحكوميّة المعنيّة في الإمارة، للإشراف على التجارب التشغيليّة.

ووفقاً للقرار، تعدّ الهيئة البُنية التحتيّة لإجراء التجارب التشغيليّة وتجهّزها، وفقاً للمعايير والمُواصفات المُعتمدة لديها، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة في كُل ما يحقّق أهداف هذا القرار.

ونصّ القرار على أن تقدم شُّرطة دبي ومُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف، كل أوجُه التعاون والتنسيق للهيئة، لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القرار، عبر المُشاركة في تقييم التجربة التشغيليّة، وتوفير الدوريّات المُروريّة ومركبات الإسعاف اللازمة عند تنفيذها، على أن تُحدّد شُروط منح التصريح للمنشآت بإجراء التجربة، بمُوجب قرار يصدره المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة.

ويُحظر على أي فرد أو جهة عامّة أو خاصّة إجراء أي تجربة تشغيليّة للمركبة الذاتيّة القيادة، قبل إبرام عقد مع الهيئة، والحُصول على التصريح.

قائد المركبة الذاتية القيادة

فضلا عن الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات السارية لترخيص قائدي المركبات، يُشترط في قائد المركبة الذاتيّة، المُراد إجراء التجربة التشغيليّة عليها، أن يكون مُؤهّلاً للقيادة، والتعامُل مع الأنظمة الموجودة في المركبة، ومُلِمّاً بنظام المُحاكاة المُتوافر في المركبة، وبالأنظمة الذكيّة المُعتمدة لدى الهيئة.

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التزامات المُنشأة

وبحسب القرار تلتزم المنشآت بالتزامات أهمها: نُصوص عقد إجراء التجربة التشغيليّة المُبرم بينها وبين الهيئة، والتصريح الممنوح لها، وتوفير المُواصفات الذي تعتمده الهيئة في المركبة الذاتيّة القيادة، وتزويدها بتقارير دوريّة، تتضمّن المرحلة التي وصلت إليها، ونتائجها، بما يتواءم مع المُستوى التقني للمركبة، وأي معلومات أو بيانات أخرى تُحدِّدها الهيئة.

كما تلتزم المنشأة باستخدام المركبة، في المناطق والمسارات والمواعيد التي تُحدِّدها الهيئة، وعلى المنشأة التأمين على المركبة وقائدها، بمُوجب وثيقة تأمين شاملة ضد الحوادث والمسؤوليّة المدنيّة، على أن تكون سارية المفعول طول مُدّة إجراء التجربة، وأن تكون صادرة عن إحدى شركات التأمين المُرخّص لها بالعمل في الإمارة، والتقيُّد بالشُّروط والإجراءات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.

ونصّ القرار، على أنه في حال إخلال المُنشأة بأي من التزاماتها، فإنّه يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير بحقها، وتشمل: توجيه إنذار خطّي، أو إيقاف التجربة التشغيليّة بشكل مُؤقّت، أو إلغاء التصريح، أو فسخ العقد المُبرم معها.

كما نص القرار، على أن لا تتحمّل الهيئة، أي مسؤوليّة تجاه الغير، عن أي أضرار قد تحدُث نتيجة إجراء التجربة التشغيليّة، من قبل المُنشأة، وتكون وحدها المسؤولة عن الأضرار.

تنفيذ القرار

ويُصدِر المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر.

التحوّل إلى المدينة الذكية

يدعم هذا القرار تحقيق «استراتيجية دبي للتنقل الذاتي القيادة» الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذاتية، عبر وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030، حيث يُتوقع أن تصل العوائد الاقتصادية السنوية لهذه الاستراتيجية، إلى 22 مليار درهم عند تنفيذها.