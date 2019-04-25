فهد الشامسي: إنجازات لاعبينا تعكس نجاح برامج الاتحاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو أن الإنجازات التي يحققها أبناء الإمارات في عالمية أبوظبي، تعكس نجاح برامجنا الرياضية الوطنية والجهود التي بدأت منذ سنوات مع تأسيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الشامسي: تمحورت رؤيتنا، تحت قيادة سموه، حول بناء الثقافة الرياضية في مختلف أنحاء الإمارات، وتعكس النتائج الإيجابية التي أحرزها شبابنا هذا الأسبوع جودة الجهود التي قمنا بها بالشراكة مع الأندية المحلية والأكاديميات، ونخطط لتحقيق نتائج استثنائية على مدى السنوات القادمة.

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وأضاف: نعمل دائماً على تنفيذ خططنا واستراتيجياتنا بالتعاون مع شركائنا من الأندية، ونعتقد أنه لا يزال أمامنا فرص كبيرة، ونحن متحمسون جداً لتحقيق المزيد من النتائج الواعدة، وتوفير بيئة رياضية مثالية تضمن المزيد من القيمة للرياضيين الإماراتيين كافة. وكلّنا ثقة بوجود هذه الفرص.

وتابع: قيم رياضة الجوجيتسو ترسخت عميقاً في الثقافة الإماراتية، وأصبحت تمثل اليوم عنصراً أساسياً في مناهجنا التعليمية ووعينا الوطني، ونحن سعداء جداً بأن نرى ذلك بوضوح في الأجيال الجديدة من الشباب، ونثق بأن المستقبل يحمل الكثير من الآمال للصغار واليافعين من عشاق الجوجيتسو في دولة الإمارات.

وأكد الشامسي أن مجتمع الجوجيتسو العالمي يتوجه بالشكر إلى أبوظبي على التزامها دعم مقوّمات هذه الرياضة، ولكنه يؤكد في الوقت ذاته أن الإمارات لعبت دوراً محورياً في تحقيق العديد من الإنجازات الواعدة على مستوى هذه الرياضة.