243.000 نسمة سكان الفجيرة و 15.8مليار درهم الناتج المحلي 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

كشف الكتاب الإحصائي، الذي أصدره مركز الفجيرة للإحصاء، أمس، أن عدد سكان الفجيرة بلغ 243,127 نسمة العام الماضي مقابل 236,811 عام 2017، حيث زاد عدد الذكور من 151.859 العام قبل الماضي إلى 156,004 العام الماضي، كما ارتفع عدد الإناث إلى 87.123 العام الماضي مقابل 84.859 عام 2017، فيما بلغ عدد المواليد الأحياء 3547 مولوداً، منهم 1794 ذكراً و1753 أنثى، بينما بلغ عدد الوفيات العام الماضي 251 حالة وفاة، منهم 190 من الذكور مقابل 61 من الإناث.

كما أن عدد حالات الزواج انخفض إلى 645 حالة مقابل 694 حالة زواج العام قبل الماضي، وأن حالات الطلاق انخفضت من 207 حالات العام قبل الماضي إلى 195 حالة طلاق العام الماضي.

أكد الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء أن الكتاب الإحصائي السنوي 2018 في نسخته ال 22 تضمن 15 باباً، شملت السكان والإحصائيات الحيوية والتشييد والبناء والعمالة والتعليم والثقافة والإحصائيات الاجتماعية والصحة والقضاء والإحصاءات الأمنية والزراعة والصناعة والطاقة والتجارة والنقل والاتصالات والسياحة والإحصاءات المالية والاقتصادية والأرقام القياسية لأسعار المستهلك والمناخ والبيئة، بيّن أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الفجيرة بلغ حسب تقديرات المركز 15.8مليار درهم العام الماضي، مشيراً إلى أن قيمة التجارة الخارجية المباشرة بلغ 4.157 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية عبر المنطقة الحرة 7.197 مليار درهم، ليصل إجمالي التجارة الخارجية نحو 11.355 مليار درهم

قال الدكتور إبراهيم سعد أن حجم الواردات زاد العام الماضي إلى 3.095 مليار درهم، مقابل 2.939 مليار درهم العام قبل الماضي، في وقت زاد فيه حجم الصادرات العام الماضي إلى 1.035 مليار درهم، بينما بلغ حجم الواردات عبر المنطقة الحرة 3.651 مليار درهم، والصادرات 3.259 مليار درهم، إلى جانب 185 مليون درهم إعادة تصدير.

ولفت إلى أن عدد المنشآت الصناعية العاملة بالإمارة العام الماضي بلغ 245 منشأة بزيادة منشأة واحدة على العام قبل الماضي، حيث سجل الكتاب أن عدد المشتغلين بالمنشآت الصناعية ارتفع من 16.650 العام قبل الماضي إلى 16660 شخصاً العام الماضي، لافتاً إلى أن حجم رأسمال المنشآت الصناعية بلغ العام الماضي 10.508 مليارات درهم.

وأشار إلى أن رخص المنشآت التجارية ارتفع عددها من 12329 منشأة العام قبل الماضي إلى 13320 منشأة العام الماضي، بعد ان أصدرت بلدية الفجيرة 10757 رخصة مقابل 2563 رخصة من بلدية دبا، فيما بلغ عدد تصاريح البناء التي تم إصدارها العام الماضي 2226 تصريحاً منها 1206 أصدرتها بلدية الفجيرة و1020 أصدرتها بلدية دبا.

وبخصوص القوى العاملة بالإمارة، أوضح أن عدد العاملين في الدوائر الحكومية (الاتحادية والمحلية) بلغ 15744 منهم 6703 مواطنين و9041 وافداً، مشيراً إلى انخفاض في عدد العاملين العام الماضي، بعد أن تم تسجيل 15861 موظفاً العام قبل الماضي في المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية.

وفيما يتعلق بالإحصاءات التعليمية، أوضح أن عدد المدارس انخفض من 70 مدرسة العام قبل الماضي إلى 66 مؤسسة تعليمية العام الماضي ، منها 53 مدرسة حكومية مقابل 13 مدرسة خاصة، مشيراً إلى أن عدد الطلبة بمدارس الإمارة الحكومية والخاصة زاد الى 42147 طالباً وطالبة مقابل 40813 طالباً وطالبة العام قبل الماضي، في وقت بلغ عدد الجامعات والكليات العليا التي تنشط بالإمارة 8 مؤسسات، بمجموع 4185 طالباً وطالبة، منوهاً بأن عدد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي العاملة بالإمارة بلغ العام الماضي 1158 طالباً وطالبة، وأن عدد طلبة إمارة الفجيرة في جامعة الإمارات بلغ العام الماضي 1434 طالباً وطالبة.

وفي المجال الصحي، أوضح مدير مركز الفجيرة للإحصاء أن عدد المستشفيات التي تقدم خدماتها التشخيصية والعلاجية بإمارة الفجيرة لم يتغير عددها العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه ، حيث بلغ مجموعها 6 مستشفيات، منها 3 مستشفيات حكومية، ومثلها في القطاع الخاص، حيث تضم 274 طبيباً في مختلف التخصصات و561 كادراً تمريضياً بقوة 462 سريراً استقبلت العام الماضي المستشفيات جميعها (الحكومية والخاصة) 28271 حالة، فيما زاد عدد المراكز الصحية من 68 مركزاً عام 2017 إلى 74 مركزاً العام الماضي، بينما وصل عدد الصيدليات العاملة بالإمارة إلى 91 صيدلية في مدينتي الفجيرة ودبا والمناطق المتاخمة لهما.

وأكد. إبراهيم سعد أن قيمة المساعدات الاجتماعية بلغت 351,882,374 درهماً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجمعية الخيرية بالفجيرة ووزارة تنمية المجتمع. وقال إن مساحة الأراضي المزروعة بإمارة الفجيرة بلغ 38797 دونماً، وإن عدد الحيوانات المذبوحة في مقاصب الإمارة وعددها 4 مقاصب بلغ العام الماضي 192682 رأساً من الأغنام والماعز والأبقار والجمال، فيما بلغ إنتاج مزارع الدواجن والأبقار بالمزارع العام الماضي 15 مليون بيضة في مزارع الدواجن، إلى جانب 4.569 طن من الدجاج، فضلاً عن 610 أطنان من الحليب في مزارع الأبقار.