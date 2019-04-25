الدفاع الروسية: عودة أكثر من 1.7 مليون سوري إلى ديارهم

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© Sputnik . Sergei Mamontov
ويجرى التدفق الرئيسي للأشخاص العائدين إلى البلاد عبر الحدود مع الأردن ولبنان. ويعتبر معبر نصيب الحدودي الأكثر نشاطا، حيث عاد من خلاله أكثر من 129 ألف شخص بالفعل من الأراضي الأردنية منذ بداية مبادرة إعادة اللاجئين.
ويعمل مقر التنسيق المشترك بين الوزرات بشأن قضية عودة اللاجئين إلى سوريا منذ تموز/يوليو من العام الماضي.
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