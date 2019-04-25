الدفاع الروسية: عودة أكثر من 1.7 مليون سوري إلى ديارهم

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موسكو — سبوتنيك. وقال ميزنتسيف، خلال مؤتمر موسكو الثامن لقضايا الأمن الدولي: "نتيجة للأنشطة المشتركة لروسيا وسوريا، عاد أكثر من 1.72 مليون مواطن سوري بالفعل إلى ديارهم، منهم أكثر من 1.29 مليون نازح وأكثر من 429 ألف لاجئ من أراضي الدول الأجنبية".

ويجرى التدفق الرئيسي للأشخاص العائدين إلى البلاد عبر الحدود مع الأردن ولبنان. ويعتبر معبر نصيب الحدودي الأكثر نشاطا، حيث عاد من خلاله أكثر من 129 ألف شخص بالفعل من الأراضي الأردنية منذ بداية مبادرة إعادة اللاجئين.

ويعمل مقر التنسيق المشترك بين الوزرات بشأن قضية عودة اللاجئين إلى سوريا منذ تموز/يوليو من العام الماضي.