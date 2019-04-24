شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. معرفة مكان المخالفة المرورية عبر السجل المدني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت وزارة الداخلية، خدمة لمعرفة مكان المخالفة المرورية المسجلة على المركبة عبر رقم السجل المدني ورقم المخالفة.

ويمكن للمواطن والمقيم، من خلال هذه الخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه، أو على أحد أفراد أسرته، أو الأفراد المكفولين لديه.

وتتمثل خطوات الاستعلام عن المخالفة، فيما يلي: “الدخول على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار الاستعلامات الإلكترونية، ومن ثم اختيار المرور، وإدخال رقم الهوية ورقم المخالفة، ثم الضغط على كلمة عرض بعد إدخال رمز التأكيد”.