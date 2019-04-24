شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يوثق عمليات الغش في بناء مجمع فلل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اشتكى مواطن من عمليات الغش في بناء مجمع للفلل بإحدى المناطق في المملكة؛ مما يعرض حياة الساكنين لخطر داهم. وقال المواطن، في مقطع الفيديو الذي التقطه بكاميرا هاتفه الجوال: “هل هذه قواعد؟ هذا مائل، ما يخافون الله، الله يستر على الذين سيشترون البيوت في هذا المكان”.

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