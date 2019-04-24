زعيم كوريا الشمالية يعدم 4 مسؤولين بوزارة الخارجية بسبب «ترامب»

ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن وسائل إعلام يابانية وكورية جنوبية، أنّ فرقة إعدام قتلت المسؤولين بالرصاص في بيونج يانج في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن توقفت محادثات كيم وترامب في فيتنام دون اتفاق.
ومع ذلك، قالت وكالة "آسيا برس" اليابانية التي نشرت المعلومات يوم الأربعاء إلى جانب الإعلام الكوري الجنوبي، أنَّ مزاعم عمليات الإعدام لم يتم التحقق منها بشكل مؤكد.
وتحدثت تقارير أيضًا عن منح منصب رفيع لأخت الزعيم الكوري الشمالي وإزاحة أحد كبار مساعديه بعد القمة الفاشلة.
وأوضحت "آسيا برس" أنّ أحد مراسليها تحدث إلى مسؤول تجاري سمع شائعات عن عمليات الإعدام عندما سافر إلى بيونغ يانغ من الصين في منتصف أبريل.
وقال مصدرٌ يقيم بالقرب من الحدود، للوكالة إنَّ أربعة مسؤولين أُعدموا في بيونج يانج في بداية شهر أبريل الجاري بتهمة تسريب معلومات.
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