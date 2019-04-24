زعيم كوريا الشمالية يعدم 4 مسؤولين بوزارة الخارجية بسبب «ترامب»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أنَّ فشل القمة الأخيرة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع "كيم" إلى إعدام أربعة مسؤولين من وزارة خارجيته.

ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن وسائل إعلام يابانية وكورية جنوبية، أنّ فرقة إعدام قتلت المسؤولين بالرصاص في بيونج يانج في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن توقفت محادثات كيم وترامب في فيتنام دون اتفاق.

وذكرت وكالة أنباء يابانية أنَّ الشائعات كانت تنتشر عبر الدولة السرية بعد أن تحدَّثت إلى مسؤول تجاري زار كوريا الشمالية مؤخرًا ومصدرًا داخل الدولة المعزولة.

ووفقًا للتقارير، اتهمت كوريا الشمالية المسؤولين الأربعة ببيع المعلومات إلى الولايات المتحدة قبل قمة هانوي، مما تسبب في فشلها.

ويقال إنَّ الأربعة الذين قتلوا بالرصاص، حسب التقارير، هم دبلوماسيون من سفارة كوريا الشمالية في هانوي.

ومع ذلك، قالت وكالة "آسيا برس" اليابانية التي نشرت المعلومات يوم الأربعاء إلى جانب الإعلام الكوري الجنوبي، أنَّ مزاعم عمليات الإعدام لم يتم التحقق منها بشكل مؤكد.

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والتحقق من صحة هذه التقارير أمر صعب للغاية بالنظر إلى التعتيم الهائل في كوريا الشمالية وسيطرة الدولة على وسائل الإعلام، كما قالت شبكة "سكاي نيوز".

ولا تتهاون كوريا الشمالية مع أي محاولة لتشارك المعلومات، وغالبًا ما يكون الإعدام مصير أي شخص يدلي بمعلومات.

وتحدثت تقارير أيضًا عن منح منصب رفيع لأخت الزعيم الكوري الشمالي وإزاحة أحد كبار مساعديه بعد القمة الفاشلة.

وأوضحت "آسيا برس" أنّ أحد مراسليها تحدث إلى مسؤول تجاري سمع شائعات عن عمليات الإعدام عندما سافر إلى بيونغ يانغ من الصين في منتصف أبريل.

وقال مصدرٌ يقيم بالقرب من الحدود، للوكالة إنَّ أربعة مسؤولين أُعدموا في بيونج يانج في بداية شهر أبريل الجاري بتهمة تسريب معلومات.