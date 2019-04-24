«سكاي نيوز» ترسم ملامح جزيرة سواكن في «سودان ما بعد البشير»

ولم يخف أردوغان وقتها، مطامعه التوسعية، وقال في اجتماع حزبي إنّه حريص على الإرث العثماني، ووجد في البشير آنذاك فرصة سانحة حتى يضمن موطأ قدم في البحر الأحمر وإفريقيا.
ولم تنحصر مطامع أنقرة في الجزيرة الاستراتيجية، فبالإضافة إلى سواكن، تستثمر تركيا في مطار الخرطوم الدولي، واستأجرت الحكومة التركية أراضي بلغت مساحتها 780 ألفًا و500 هكتار لمدة 99 عامًا.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يطرح فيها ساسة أتراك أسئلة مثيرة بشأن مشروع سواكن، ففي 2017، تساءلوا عما يمكن أن تجنيه تركيا ماليًّا من هذا المشروع، لا سيّما أن الرئيس أردوغان تحدث عن الميناء بشكل مبهم حين قال إنه سيخدم الحجاج الأتراك.
ويقلل خبراء من شأن القيمة الاقتصادية للميناء ويستبعدون أن يكون استثمارًا ناجحًا، وهو ما يؤكد أن المشروع ليس في جوهره إلا سعيًّا من أردوغان إلى استعادة ما يعتبرها "أمجادًا عثمانية ضائعة".
وحذَّر سودانيون من ضبابية تلفّ الاتفاقيات التجارية المعلن عنها في 2017 في إطار عقود مشتركة تتجاوز 650 مليون دولار.
وكان البشير قد صرح أنه يأمل بأن تبلغ الاستثمارات التركية 10 مليارات دولار.
وأوضح رسلان، في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن الترجمة العملية لهذا التوجُّه الجديد هو الابتعاد عن محور تركيا وقطر اللتين تشكلان أداتي التنظيم الدولي للإخوان.
ولفت إلى أنّ تركيا ليست لها مصالح في منطقة البحر الأحمر حتى تبادر إلى حمايتها، وبالتالي، فإن استلام جزيرة سواكن، ينم في الغالب عن نزعة توسع مضمرة، والسوابق التركية في سوريا وليبيا ومحطات أخرى، تعزز هذه المخاوف وتؤكد مشروعيتها.
وتحوم عدة شكوك حول دور قطري محتمل في نيل الشركة الفلبينية لعقد ميناء بورتسودان، عن طريق استغلال العلاقة مع نظام البشير.
وأشارت الحسيني إلى أن نظام البشير ارتكب عدة أخطاء وكان يتأرجح بين عدة أطراف خارجية مناوئة للمصالح العربية، فتارة يضع يده في يد نظام الملالي بإيران، وتارة أخرى يرتمي في الحضن التركي دون أن يكترث لمصالح بلاده وجواره.
لكنَّ الشارع الذي انتفض ضد البشير بعدما ساءت الأوضاع الاقتصادية إلى درجة لا تطاق، لن يرتضي الأدوار القديمة التي لعبها البشير، بحسب الباحثة.
وأضافت أن أدوار البشير السلبية كانت تنذر بغرس شوكة في الخاصرة العربية، بالنظر إلى المواقف والممارسات التركية المشبوهة في المنطقة، لكن الحراك أربك الحسابات، وأصبح يتجه إلى ضبطها وفق ما يراعي مصالح الخرطوم والدول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر «سكاي نيوز» ترسم ملامح جزيرة سواكن في «سودان ما بعد البشير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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