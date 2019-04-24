تعرف على وزن الرأس الانسان ومحتواه

جسم الإنسان مليء بالحقائق المثيرة للاهتمام، بالتأكيد أحد التساؤلات التى طرأت على ذهنك ما هو حجم الدماغ ولماذا رأسك أثقل شئ فى الجسم، في هذا التقريرالذى يقدمه موقع " OneHowTo " نشرح ماذا يحتوى دماغ الإنسان ولماذا هو أثقل شئ فى الوزن.

كم يبلغ وزن رأس الإنسان؟

يبلغ متوسط ​​وزن الرأس للإنسان البالغ 8 كيلوجرام وهو أكثر بكثير مما يتصور معظم الناس، ولكن يجب ألا تنسى أن الرأس يضم عضوًا كبيرًا وهامًا

، وهو الدماغ الذى يزن 1.5 كيلوجرام ، بالإضافة إلى وزن هيكل الجمجمة وأيضًا تلك العضلات والجلد التي يجب أخذها في الاعتبار لرفع وزن رؤوسنا.

لذلك فأن وضعيات الجلوس والمشي الصحيحة التى تدعم رفع الرقبة تخفف بالتالى من أى مشاكل قد تحدث فى الرقبة التى تؤثرعلى حركة الذراعين والعمود الفقرى.

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تقع الرأس في الجزء العلوى من الجسم والتى تحافظ على الجمجمة وتغطى محتوياتها، بما في ذلك الفك السفلي، يتم ربطها بالعمود الفقرى عن طريق الفقرات العنقية الأولى والتى تتصل مع جذع الجسم عن طريق العضلات والأوعية الدموية والأعصاب التي تنشئ الرقبة.

وظيفة المخ

يستهلك المخ حوالي 20 إلى 25٪ من طاقة الجسم ، ويتكون في المقام الأول من الخلايا العصبية، التي ترسل نبضات الأعصاب وتخزين المعلومات، وخلايا الدعم المختلفة التي تغذي الخلايا العصبية وتعزلها وتحميها حتى يتمكنوا من أداء وظائفهم بشكل موثوق، الخلايا العصبية هي نوع من الخلايا عالية الصيانة للغاية، وتتطلب كميات كبيرة من الأوكسجين والوقود لإبقائها على قيد الحياة.