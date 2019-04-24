الناطق باسم حكومة الوفاق الليبية: وقف إطلاق النار لن يكون قبل دحر القوات المعتدية

وتابع مهند يونس في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم، الأربعاء، أن الحديث عن وقف إطلاق النار أو أي حل سياسي لن يكون قبل دحر القوات المعتدية، وإرجاعها من حيث أتت وأي حوار سيكون على أسس جديدة.

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI

وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، نفى مهند يونس المتحدث باسم حكومة الوفاق، وجود عناصر إرهابية في العاصمة طرابلس، بين صفوف القوات التي تقاتل ضد الجيش الليبي بقيادة، المشير خليفة حفتر.

على جانب أكد أخر أكد شهود عيان لـ"سبوتنيك"، أنهم شاهدوا ميليشيات وعناصر إرهابية في شوارع العاصمة، وأن معظم من فروا من العاصمة الأيام الماضية خشية الوقوع في يد الجماعات التي ظهرت في العاصمة.

شهود العيان أكدوا أن الجماعات التي كانت تقاتل بعضها في السابق في الغرب الليبي، توحدت في قتالها ضد الجيش، وهو ما فرض وجود عناصر التنظيمات الإرهابية في صفوف قوات الغرب الليبي.

وفي أخر تطور للعمليات العسكرية في ليبيا، أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق الوطني بواسطة المضادات الأرضية لقاعدة الجفرة الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي.

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قال المسماري في بيان صحفي:

تمكنت المضادات الأرضية بقاعدة الجفرة الجوية من إسقاط طائرة للميليشيات الإرهابية حاولت الإغارة على القاعدة صباح اليوم.

وأضاف البيان:

هذه الطائرة كانت من ضمن 3 طائرات وفرت اثنان وجاري البحث عن الطائرة والطيار.

وتشهد العاصمة الليبية، طرابلس، اشتباكات منذ مطلع الشهر الجاري، سقط خلالها مئات الضحايا بين قتيل ومصاب".