وسائل إعلام أجنبية تصور مسرحية "موت" سبعة أشخاص في حماة من أسلحة كيميائية

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وأشار كوبشيشين إلى أن مقاتلي الجماعات المسلحة لا يتخلون عن محاولات زعزعة استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، فقد قامت مجموعة من المراسلين الأجانب بتصوير مسرحية لهجوم كيميائي من قبل القوات الحكومية السورية، أدى إلى مقتل عائلة سورية في قرية مورك في ريف حماة".

كما أشار إلى أن المركز الروسي للمصالحة يحث قادة الجماعات المسلحة على التخلي عن الاستفزازات والمضي في طريق التسوية السلمية للوضع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.