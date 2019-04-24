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© Sputnik . BASSEM HADDAD
وأضاف خلال مؤتمر صحفي "وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، فقد قامت مجموعة من المراسلين الأجانب بتصوير مسرحية لهجوم كيميائي من قبل القوات الحكومية السورية، أدى إلى مقتل عائلة سورية في قرية مورك في ريف حماة".
كما أشار إلى أن المركز الروسي للمصالحة يحث قادة الجماعات المسلحة على التخلي عن الاستفزازات والمضي في طريق التسوية السلمية للوضع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام أجنبية تصور مسرحية "موت" سبعة أشخاص في حماة من أسلحة كيميائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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