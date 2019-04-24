"العسكري" السوداني يجمد صناديق دعم السلام والإعمار بمناطق الحرب

الخرطوم/ الخليج 365

قرر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الأربعاء، تجميد صناديق دعم السلام والإعمار بولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وحسب بيان للمجلس، اطلعت عليه الخليج 365، أصدر رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، قرارا بتجميد العمل بصندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان، وصندوق إعمار ولاية النيل الأزرق.

وقضى القرار بحل مجالس الإدارات والصناديق والأمانات العامة والإدارات التنفيذية.

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كما وجه القرار بحصر ممتلكات وضبعط العهد واستلام المقار، واستكمال الإجراءات المالية والإدارية والقانونية.

وصناديق السلام والإعمار، تتبع الحكومة الاتحادية، لدعم التنمية وتوفير الخدمات الاساسية من صحة وتعليم في ولايات البلاد.

وفي مارس/آذار 2015، حول الرئيس المخلوع عمر البشير، لجنته القومية للانتخابات، إلى صندوق إعمار النيل الأزرق، برئاسة نائبه حينها، بكري حسن صالح، لتنفيذ برامج تنموية في الولاية.

وتشهد الولايتين قتالا بين القوات الحكومية، وقوات الحركة الشعبية/ قطاع الشمال منذ 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.