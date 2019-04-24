الخميس.. توقعات بـ #سحب_رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الخميس، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدي الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «مكة المكرمة» أعلى درجات الحرارة وتصل إلى 39 درجة، بينما أدنى درجة حرارة من نصيب «حائل، طريف» وتُسجل 10 درجات.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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أما الخليج العربي، فحركة الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن هناك تقلبات جوية تشهدها مناطق المملكة، منذ الجمعة المقبلة وحتى الأحد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن التقلبات تتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وهطول أمطار رعدية ، قد تصحب بزخات من البرد وارتفاع في درجات الحرارة.

وتحدث التقلبات على مناطق: «حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة».