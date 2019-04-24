شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن إثر سقوط مركبة من أعلى جبل بـ«العرضيات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تُوفي مواطن، مساء اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته جراء سقوط مركبته من أعلى جبل القلة في العرضية الشمالية، بمنطقة مكة المكرمة.

وعلى الفور، باشرت الجهات الأمنية وفِرق الدفاع المدني، الموقع فور تلقيها بلاغاً بالحادث، واتضح وفاة المواطن متأثراً بإصابته الخطيرة.

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