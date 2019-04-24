أمريكا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بجماعة حزب الله اللبنانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لعناصر حزب الله اللبنانية فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على عدة أفراد وكيانات ضمن برنامج يستهدف جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. وأفاد إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت بأن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني بالإضافة إلى ثلاثة كيانات منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا.

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