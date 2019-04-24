شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الإصلاح والإعمار: العراق يعيش مرحلة متقدمة فى نضج العلاقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار العراقي عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، على أن العراق يعيش مرحلة متقدمة في نضج العلاقات بين جميع مكوناته وحالة التآلف والوحدة والانسجام العالي بين هذه المكونات.
وشدد الحكيم - بحسب بيان لمكتبه أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، خلال استقباله لوفد تركمان العراق - على ضرورة الحفاظ على التعايش السلمي واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، والعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم بعد تأهيلها خدميًا وتأمينها أمنيًا.
وأشاد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار بتضحيات التركمان خلال محاربتهم الإرهاب الداعشي ، مؤكدًا أهمية ضمان تمثيل التركمان في الحكومة وأن يكون لهم دور بارز في بناء العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف الإصلاح والإعمار: العراق يعيش مرحلة متقدمة فى نضج العلاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.