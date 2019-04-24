تحالف الإصلاح والإعمار: العراق يعيش مرحلة متقدمة فى نضج العلاقات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار العراقي عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، على أن العراق يعيش مرحلة متقدمة في نضج العلاقات بين جميع مكوناته وحالة التآلف والوحدة والانسجام العالي بين هذه المكونات.

وشدد الحكيم - بحسب بيان لمكتبه أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، خلال استقباله لوفد تركمان العراق - على ضرورة الحفاظ على التعايش السلمي واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، والعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم بعد تأهيلها خدميًا وتأمينها أمنيًا.

وأشاد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار بتضحيات التركمان خلال محاربتهم الإرهاب الداعشي ، مؤكدًا أهمية ضمان تمثيل التركمان في الحكومة وأن يكون لهم دور بارز في بناء العراق.