شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: مسيرة حاشدة بمناسبة مرور 104 أعوام على مذبحة الأرمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الأحزاب الأرمنية في لبنان مسيرة حاشدة اليوم الأربعاء، شارك فيها نحو 15 ألف شخص، انطلقت من مدينة (برج حمود) ذات الغالبية الأرمنية والتي تقع شمال شرقي العاصمة بيروت، بمناسبة مرور 104 أعوام على مذبحة الأرمن التي نفذتها السلطات العثمانية اعتبارا من عام 1915 وراح ضحيتها نحو مليون ونصف المليون من الأرمن.

وطالب المشاركون في المسيرة - التي توجهت إلى بطريركية الأرمن في مدينة أنطلياس شمالي بيروت - تركيا بالاعتراف بالمذبحة بوصفها إبادة جماعية منظمة للأرمن، باعتبار أن الدولة العثمانية، وتحديدا السلطان عبد الحميد الثاني، هي الجهة المسئولة عن ارتكابها. كما رفع المشاركون في المسيرة أعلام لبنان وأرمينيا، وعزفت فرق موسيقية من الكشافة بالأحزاب الأرمنية المنظمة للمسيرة، مجموعة من الأناشيد والموسيقى التي تعبر عن الحزن جراء المذبحة. يشار إلى أن 29 دولة حول العالم، من بينها لبنان، تعترف بوقوع مذبحة الأرمن التي طالت قرابة المليون ونصف المليون شخص معظمهم مواطنون أرمن داخل الدولة العثمانية، فضلا عن التهجير القسري لنحو نصف مليون آخرين، في حين لا تعترف السلطات التركية بها وتنكر بصورة قاطعة وقوع مذابح أو إبادة جماعية ممنهجة بحق الأرمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان: مسيرة حاشدة بمناسبة مرور 104 أعوام على مذبحة الأرمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.