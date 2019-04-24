شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسقط طائرة استطلاع مسيرة للحوثيين فى صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي، في محور كتاف شرقي محافظة صعدة. وذكر الموقع الرسمي "سبتمبرنت" أن قوات الجيش رصدت تحركات الطائرة الاستطلاعية التي تسيرها المليشيا عن بعد في سماء منطقة وادي سحامة بالقرب من مركز مديرية كتاف، وعلى الفور باشرت في إسقاطها.

في سياق متصل، استهدفت قوات الجيش اليمني في المنطقة ذاتها تحركات لعناصر المليشيا وقتلت ثمانية منهم، فيما لاذ من تبقى بالفرار، تحت وابل كثيف من النيران.

ودكت راجمات التحالف العربي، بقصف مكثف، مواقع تمركز مليشيا الحوثي في وادي الغول بالمنطقة، مما أسفرعن سقوط عدد كبير من مقاتلي المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.

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