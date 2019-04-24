© Sputnik . وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء في نص الرسالة "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي". يذكر أن فلاديمير زيلينسكي، فاز بفارق كبير في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، على منافسه الرئيس الحالي، بيوتر بوروشينكو، وذلك بحصوله على نسبة 73.21 في المئة من الأصوات بعد فرز 99 في المئة من أصوات الناخبين، وفقا للجنة الانتخابات المركزية، في حين صوت لصالح الرئيس الحالي للبلاد، بيوتر بوروشينكو، 24.46 في المئة من الناخبين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من انتخابه... رسالة من محمد بن سلمان إلى رئيس أوكرانيا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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