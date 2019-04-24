سر ظهور "تمساح بني تميم" جنوب الرياض (فيديو)

ذكرت ذلك صحيفة "تواصل" السعودية، اليوم الأربعاء، وقالت إن ظهور التمساح أثار الكثير من التساؤلات، حول قدرته على الوصول إلى شوارع المحافظة.
وحوطة بني تميم هي محافظة تقع جنوبي العاصمة السعودية، الرياض، بمسافة 160 كم.
واختفى التمساح خلال مهرجان لعروض الحيوانات في المحافظة، قبل أيام، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه كان يتم تقديم عروض للحيوانات، قبل أن يتم إبلاغ الشرطة عن هروبه في غفلة من الحراس والمدربين.
واستطاعت الشرطة الإمساك به بعد تكثيف عمليات البحث، حيث تم ضبطه بأحد الشوارع العامة.
ويرصد مقطع فيديو نشرته الصحيفة جانبا من قصة هروب التمساح.
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