واشنطن تضرب "حزب الله" بعقوبات جديدة

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يأتي ذلك بعد يومين من إعلان واشنطن عن عرض مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات "حزب الله" المالية.
وحددت واشنطن ثلاثة أشخاص يلعبون دورا بارزا في دعم "حزب الله" من خلال شبكات تمتد في أربع قارات، وتتعاون مع حكومات فاسدة، وتتاجر بالمخدرات والممنوعات، وهم محمد بزي، وأدهم طباجة، وعلي شرارة.
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