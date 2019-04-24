بشأن شهر رمضان... الأردن يعلن قرارا اقتصاديا

ووفقا لما جاء في "سما الأردن"، أشار فريز إلى أن الحكومة لم تصدر ما يلزم البنوك بتأجيل الأقساط خلال شهر رمضان، بل هو توافق خلال اجتماع عقد يوم الاثنين لمناقشة كيفية التخفيف عن المواطنين.

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وكشف فريز أن الحكومة اجتمعت مع جمعية البنوك، وأبدوا استعدادهم للمساعدة، وبعضهم أعلن أن من يرغب في تأجيل قسطه عليه التوجه للبنك.

وأشار فريز إلى أن الاتفاق يقضي بعدم ترتيب زيادة فوائد على المواطن، أو دفع رسوم مقابل التأجيل، إلا ان بعض البنوك قد تتجاوز هذا الاتفاق بطلب رسوم.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، رجائي المعشر، أعلن الاثنين أن فكرة تأجيل الأقساط تأتي ضمن حزمة إجراءات للتخفيف على المواطنين في شهر رمضان، ومن ضمنها ضمان عدم ارتفاع الأسعار، وتخفيض أسعار سلع في المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية.