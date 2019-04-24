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قيادات تركية تبحث المنطقة الآمنة المخطط إقامتها في سوريا وتطورات بحري إيجه والمتوسط

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© Sputnik . Evgueniy Odinkov

وبحسب وكالة "الأناضول"، فقد اجتمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو وعدد من القيادات العسكرية.

ونقلت "الأناضول" عن وزارة الدفاع أن "الاجتماع بحث التطورات الأخيرة في بحري إيجه والمتوسط، إضافة إلى المنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها في سوريا، والأمن الإقليمي وقضايا العلاقات الخارجية".

وقالت الدفاع التركية إن الاجتماع شدد على الحزم بخصوص الحفاظ على حقوق ومصالح تركيا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في شهر مارس/ آذار الماضي إنه ليس بوسع تركيا الموافقة على تسليم السيطرة على المنطقة الآمنة المزمعة في سوريا لأية جهة أخرى.    

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