بعد دعوة الحبتور... الخارجية الإسرائيلية تستعين ببرلماني عراقي

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، تغريدة لرئيس "حزب الأمة" العراقي، مثال الألوسي، وهو ينادي بالتطبيع مع إسرائيل.

وقال الألوسي في حوار لقناة "آسيا":

ليش ما أروح إلى إسرائيل وألغي مشروع العروبية الكبرى والإسلاموية الكبرى.

وعلقت الخارجية الإسرائيلية على صفحتها "إسرائيل بالعربية"، قائلة:

استمعوا إلى مثال الٱلوسي برلماني عراقي، مؤسس حزب الأمة في العراق، رجل شجاع، يقول ما يؤمن به صراحة دون وجل لقناة ٱسيا في برنامج بين زمنين.

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وفي السياق نفسه، وصف الألوسي، القدس بـ (الكذبة الكبرى)، في وقت يعتبر نفسه جسرا بين العراق وإسرائيل.

وكان رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، قد جدد دعوته لدول الخليج للتطبيع مع إسرائيل.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، للتعليق على شريط فيديو نشره رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور.

وجاء في التغريدة أن الجبتور عقب على ردود الفعل السلبية لدعوته التوصل إلى سلام مع إسرائيل، بعدما وصلته ردود فعل كثيرة ومتباينة، حيث أرفقت بالتغريدة شريط فيديو للحبتور، والمنشور على صفحته الرسمية على "تويتر".