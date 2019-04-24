شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية ٣٧١٧ رجل أمن من كافة قيادات وإدارات «الأمن العام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر مدير الأمن العام، اليوم الأربعاء، قرارات بترقية (٣٧١٧) رجل أمن من كافة الرتب في كافة قيادات وإدارات الأمن العام.

وأوضح الحساب الرسمي للأمن العام، عبر “تويتر”، أنه بهذا القرار يرتفع عدد رجال الأمن الذين شملتهم الترقية خلال هذا العام إلى ٢٤٤٢٧ فرداً من جميع الرتب العسكرية.