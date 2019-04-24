أفغانستان.. مقتل 581 مدنيًّا خلال أول 3 أشهر في 2019

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، اليوم الأربعاء، مقتل 581 مدنيًا في البلاد، خلال الاشهر الثلالثة الأولى من العام الحالي.

وجاء في بيان صادر عن البعثة، أوردته "الأناضول"، أنّ 150 طفلاً بين العدد المذكور أعلاه، وأن ألفا و192 شخصاً أصيبوا، في أحداث متفرقة خلال نفس الفترة.

وأضاف البيان، أنّ "طالبان" تسببت في مقتل 39% من العدد الكلي للضحايا، بينما تنظيم "داعش" كان مسؤولا عن 12 بالمئة.

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فيما تسببت القوات الحكومية في مقتل 17%، والقوات الأجنبية وباقي الجماعات المعارضة في 13% من العدد المذكور.

وأضاف البيان أنّ الاشتباكات المسلحة كانت وراء فقدان المدنيين حياتهم بالدرجة الأولى، بينما ضحايا تفجيرات القنابل والهجمات الانتحارية، كانت بالدرجة الثانية.

يذكر أنّ 799 مدنيًّا فقدوا حياتهم في أفغانستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.