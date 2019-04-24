رسميًا.. "سناب شات" تطلق نسختها الجديدة لمستخدمي "أندرويد"

دبي - بواسطة محمد فارس © سناب شات سناب شات

كتب- عاصم الأنصاري:

أطلقت "سناب شاب"، رسميًا نستختها الجديدة من التطبيق عبر نظام تشغيل "أندرويد".

وبدأت الشركة تطوير النسخة الجديدة منذ عام، قائلةً: إنها "تقدم جودة قريبة من تلك الموجودة على هواتف آيفون".

يذكر أن تطبيق "سناب شات" كان يحتوي على اختلاف كبير في الكفاءة بين نسخة "أندرويد" و"أي أو إس"، وعللت الشركة ذلك بأنها كانت تستخدم رموزًا برمجية مشابهة للتطبيق على النظامين، لكن حاليًا قامت ببناء التطبيق برموز مختلفة من البداية ليقدم التطبيق تجربة مماثلة على النظامين.​