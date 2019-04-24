شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "مباشر قطر" توضح أسباب مقاطعة الدول العربية للنظام القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثة قناة "مباشر قطر"، إن الدول العربية قاطعت النظام العربى منذ يونيو 2017، بسبب نشر تنظيم الحمدين أشراره وأذنابه فى مختلف البلدان من أجل زعزعة استقرارها وشق الصف بها، موضحاً أن الرباعى العربى فضح الدعم المتواصل من قبل قطر للتنظيمات الإرهابية وتدخله فى الشان الداخلى للدول العربية بالإضافة إلى استخدامه لأبواقه الإعلامية لإثارة الفوضى.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن النظام القطرى عمد فى تأجيج الفتنة بين أبناء الشعب الواحد داخل الدول العربية، بالإضافة إلى أنه استضاف قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى الدوحة من أجل نقل سمومه ضد الدول العربية.

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وأجاب التقرير على السؤال الذى يقول لماذا تقاطع الدول العربية النظام القطرى، كونه الداعم الأول والرئيسى للإرهاب والجماعات المتطرفة فى المنطقة العربية فضلاً عن أنه يعمل على نشر الأفكار الهادمة مستخدماً الشائعات للدفاع عن نفسه بعدما افتضح أمره أمام العالم.