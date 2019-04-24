وزيرة المرأة التونسية تدعو لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال

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وشارك في الافتتاح مارغو والستروم، وزيرة الخارجية في المملكة السويدية، والسيدة فومزل ملامبو، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد عبد الله مار ضياء، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكلف بمكتب السياسات ودعم والبرامج.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكدت العبيدي ضرورة تدعيم الجهود الدولية، من أجل تكريس الحقوق الإنسانيّة للمرأة، والعمل على تحقيق المساواة الفعليّة بين النساء والرجال، على مستوى العقليّات والممارسة، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف التحرّك المشترك لمعالجة المشكلات ذات الأولوية، التي لا تزال تعترض مسيرة النهوض بأوضاع المرأة.
وأشارت إلى مختلف الجهود الوطنية المبذولة في المجالين، التشريعي والمؤسساتي، من أجل تدعيم هذه المكاسب، أهمها إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص، ووضع خطة وطنية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في عملية التخطيط التنموي، وخطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 حول المرأة السلم والأمن، إلى جانب إحداث برنامج لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة".
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